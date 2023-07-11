Жительница Кузбасса хотела отдохнуть на море с комфортом, но стала жертвой мошенников

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Она не проверила информацию, найденную в интернете.

50-летняя новокузнечанка нашла сайт, который, как ей показалось, принадлежит санаторию, расположенному на черноморском побережье. При этом цены на предлагаемые услуги были там куда дешевле, чем у конкурентов. Потенциальная отдыхающая тут же отправила заявку на бронирование номера, указав свои контактные данные. Вскоре ей пришло сообщение от неизвестной, которая представилась сотрудницей санатория и отправила для оплаты ссылку, отличавшуюся от оригинальной несколькими символами. Но это не насторожило покупательницу услуги - она сразу перевела более 90 тысяч рублей. После чего «сотрудница санатория» пропала, а сайт, на котором новокузнечанка хотела приобрести путевку, был удален.

При этом, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что знала о подобном способе обмана, однако поверила мошенникам, поскольку поддельный интернет-сайт санатория не вызвал никаких подозрений.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Установлено, что номер, с которого потерпевшей приходили сообщения, зарегистрирован на территории Рязанской области. По ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.