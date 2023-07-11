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НовостиОбщество11 июля 2023 10:08

В Кузбассе стартовал региональный молодежный образовательный форум «Время первых»

Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Сергея Цивилева

Фото: телеграм-канал Сергея Цивилева

Он стал седьмым по счету.

О мероприятии в своем телеграм-канале рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Форум «Время первых» - площадка, где наши самые творческие и активные ребята смогут найти единомышленников, создать новые проекты», - отметил он.

Более 100 студентов вузов и профессиональных образовательных организаций принимают участие в форуме, который проходит в Прокопьевском аграрном колледже в поселке Школьный.

Молодежи предложено поучаствовать в блоке по студенческому самоуправлению, «Мастерской креативных концертов», программе для преподавателей и других направлениях.

Организатором форума выступило региональное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке министерства образования, министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса.