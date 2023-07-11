Полиция Кузбасса объявила в розыск трех подозреваемых в преступлении

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Березовском сотрудники полиции разыскивают трех подозреваемых, которые под предлогом проверки водосчетчиков обворовали пенсионерку. Ориентировку с приметами злоумышленников опубликовало ГУ МВД по Кемеровской области.

Жертвой воров стала 70-летняя жительница Березовского. Домой к пенсионерке пришли двое мужчин и женщина и сообщили, что они сотрудники организации по проверке водосчетчиков. Хозяйка пустила незнакомцев, не спросив документы. Лжесотрудница отвела пенсионерку на кухню якобы для заполнения документов, а в это время двое мужчин искали деньги в зале и коридоре. После ухода псевдоспециалистов пенсионерка обнаружила пропажу 20 000 рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники уголовного розыска ищут подогреваемых. Со слов пострадавшей женщины составлен фоторобот злоумышленников.

Приметы разыскиваемых: мужчина, на вид 25 лет, полного телосложения, рост 175 сантиметров, светлые волосы, темные глаза, был одет в черную футболку и спортивные штаны.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина, на вид 23 года, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы и глаза темные, был одет в черный свитер и темные спортивные штаны.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщина, на вид 23 года, рост 160 сантиметров, стройного телосложения, волосы черные, была одета в черную ветровку, желтую кофту и черные штаны.

Всех, кому известно что-либо о личностях и местонахождении разыскиваемых, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8 (38445) 3-11-00 или «02» (с мобильного – «102»).