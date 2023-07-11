Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 10:10

В Кузбассе на месяц изменят расписание пригородных поездов

Корректировка графика ждет электрички Транссиба
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасские пригородные поезда Транссиба месяц будут ходить по новому расписанию.

Кузбасские пригородные поезда Транссиба месяц будут ходить по новому расписанию.

Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

С 13 июля по 11 августа изменится расписание кузбасских пригородных поездов на участке Тайга - Мариинск.

Изменения коснутся следующих электропоездов (время указано местное):

- №6298 Тайга - Мариинск, отправление в 20.38 (без изменений), прибытие в 23.19 (на 1 минуту позже);

- №6285 Мариинск - Тайга, отправление в 17.36 (на 6 минут позже), прибытие в 20.20 (на 14 минут позже).

Начиная с 14 июля по 11 августа:

- №6284 Тайга - Мариинск, отправление в 6.20 (без изменений), прибытие в 09.00 (на 3 минуты позже);

- №6297 Мариинск - Тайга, отправление в 5.44 (без изменений), прибытие в 08.28 (на 8 минут позже).

- Мы просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов, - сообщили «Комсомолке» в компании «Кузбасс-пригород».