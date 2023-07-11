В Кузбассе на месяц изменят расписание пригородных поездов

Кузбасские пригородные поезда Транссиба месяц будут ходить по новому расписанию. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

С 13 июля по 11 августа изменится расписание кузбасских пригородных поездов на участке Тайга - Мариинск.

Изменения коснутся следующих электропоездов (время указано местное):

- №6298 Тайга - Мариинск, отправление в 20.38 (без изменений), прибытие в 23.19 (на 1 минуту позже);

- №6285 Мариинск - Тайга, отправление в 17.36 (на 6 минут позже), прибытие в 20.20 (на 14 минут позже).

Начиная с 14 июля по 11 августа:

- №6284 Тайга - Мариинск, отправление в 6.20 (без изменений), прибытие в 09.00 (на 3 минуты позже);

- №6297 Мариинск - Тайга, отправление в 5.44 (без изменений), прибытие в 08.28 (на 8 минут позже).

- Мы просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов, - сообщили «Комсомолке» в компании «Кузбасс-пригород».