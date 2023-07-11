Кемерово стал одним из лидеров рейтинга российских городов по устойчивому развитию

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» выпустило обзор «ESG-оценка российских городов: трансформация вошла в новую колею», в котором представлен анализ качества устойчивого развития в различных регионах России на фоне изменившихся в 2022 г. макроэкономических и геополитических условий.

Расчеты экспертов основаны на данных Росстата России, единой межведомственной информационно-статистической системы, веб-сайта citylifeindex.ru, а также материалах сайтов городских органов власти.

Топ городов России по устойчивому развитию составили Анадырь (ЧАО), Благовещенск (Амурская область), Великий Новгород (Новгородская область), Иркутск (Иркутская область), Кемерово (Кемеровская область – Кузбасс), Краснодар (Краснодарский край), Липецк (Липецкая область), Мурманск (Мурманская область), Нарьян-Мар (НАО), Салехард (ЯНАО), Ставрополь (Ставропольский край), Сыктывкар (Коми), Тамбов (Тамбовская область), Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), Южно-Сахалинск (Сахалинская область). При этом Ханты-Мансийск, Кемерово, Южно-Сахалинск, Краснодар, Ставрополь и Тамбов сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим исследованием.

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не оценивались, так как являются городами федерального значения - субъектами РФ.

Оценка городов основывалась на расчете 25 показателей, которые были распределены по трем компонентам: экологический, социальный и качество управления.