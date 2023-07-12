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НовостиПроисшествия12 июля 2023 0:26

В Кемерове водитель такси сбил семейство уток

В Кемерове водитель такси сбил семейство уток
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове водитель такси сбил семейство уток, переходящее дорогу на Притомском проспекте. Очевидцы сняли момент ДТП на видео.

На кадрах видно, что уточка, а за ней несколько утят, начали переходить проезжую часть, пока на ней не было машин. Когда они преодолели половину пути, один автомобиль пронесся на большой скорости. А следом поехало такси, которое раздавило несчастных уток, не успевших убежать. Видно, что водитель даже не попытался притормозить.

После ЧП очевидцы выбежали на дорогу спасти выживших утят.

- Они порой людей не видят на пешеходном переходе, - посетовал один из комментаторов в соцсетях.