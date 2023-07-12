Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове водитель такси сбил семейство уток, переходящее дорогу на Притомском проспекте. Очевидцы сняли момент ДТП на видео.

На кадрах видно, что уточка, а за ней несколько утят, начали переходить проезжую часть, пока на ней не было машин. Когда они преодолели половину пути, один автомобиль пронесся на большой скорости. А следом поехало такси, которое раздавило несчастных уток, не успевших убежать. Видно, что водитель даже не попытался притормозить.

После ЧП очевидцы выбежали на дорогу спасти выживших утят.

- Они порой людей не видят на пешеходном переходе, - посетовал один из комментаторов в соцсетях.