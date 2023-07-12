Новокузнецкие полицейские вернули домой девочку

Новокузнецкие полицейские нашли и вернули домой 12-летнюю девочку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке полицейские Заводского УВДТ нашли и вернули домой 12 - летнюю девочку. Тревогу забила бабушка, маме было все равно.

В местный отдел полиции с заявлением о пропаже своей 12- летней внучки обратилась 52-летняя новокузнечанка. Она рассказала, что девочка отсутствует дома два дня, на телефонные звонки не отвечает.

Полицейские приступили к поискам подростка. В результате инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили девочку в гостях у подруги в Орджоникидзевском районе города.

- С несовершеннолетней и ее законным представителем проведена профилактическая беседа. В отношении матери девочки, которая несколько дней не интересовалась местонахождением дочери, сотрудники полиции составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Собранные материалы направлены в административную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, - сообщили «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.