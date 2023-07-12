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НовостиОбщество12 июля 2023 0:39

Синоптики пообещали кузбассовцам похолодание на выходных

При этом сохранится вероятность осадков
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные дни в Кузбассе произойдет смена погоды в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Об этом предупредили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Сейчас погода в регионе неустойчивая, дождливая, но по-летнему жаркая. В четверг и пятницу днем воздух будет прогреваться до +28...+33 градусов и выше, но при этом возможны дожди, грозы, град.

В выходные дни немного похолодает. В ночь на субботу при прохождении холодного атмосферного фронта температура начнет понижаться: ночью она будет в пределах +12...+17 градусов, днем около +22 градусов. Вероятность осадков сохранится.