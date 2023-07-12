В Кузбассе автомобилист сбил лося

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Топкинском муниципальном округе автомобиль «Лексус» сбил лося, переходившего дорогу. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла ночью 11 июля на 231 км трассы Новосибирск – Иркутск. 38-летний водитель автомобиля «Лексус» совершил наезд на дикое животное, в результате чего пострадала машина. О состояние лося не сообщается.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

В ведомстве отметили, что с начала года на дорогах Кузбасса произошло 137 аварий с участием животных, в результате которых пострадали шестеро человек.

Чтобы избежать столкновения необходимо внимательно следить за дорожные знаками (на участках, где возможно появление диких животных, установлены соответствующие информационные аншлаги). Следует избегать движения в условиях ограниченной видимости и следить за чистотой лобового стекла.

- Используйте противотуманные фары совместно с ближним или дальним светом фар для усиления светового потока. При неблагоприятных погодных условиях дальний свет лишь ухудшает видимость. В таких условиях безопаснее использовать ближний свет, - отметили в ГИБДД Кузбасса.

Также рекомендуется снижать скорость в непосредственной близости от деревьев и кустарников и при виде животных на дорогах.