В Кемерове стартовал последний этап гидравлических испытаний

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Кемерове стартовал очередной этап гидравлических испытаний. В связи с этим без горячей воды на две недели остались жители Кировского района.

Как сообщили в СГК Кузбасса, этот этап испытаний завершающий. Во всех остальных районах специалисты уже проверили тепломагистрали. Осталось проинспектировать 9% тепловых сетей.

На период испытаний - с 12 июля по 25 июля включительно - от Кемеровской ТЭЦ будет прекращена подача горячей воды. Повозиться с чайниками и тазиками придется жителям следующих домов:

Кировский район, кварталы: 1, 4, 5, «К», 6, 7, 8, 15, 1/2, 10-11, 9-12, 14, «Строммаш». Перечень улиц: ул. Черемховская, ул. Аллейная, ул. Попова, ул. Александрова, ул. Потемкина, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Боготольская, ул. Леонова, ул. Тайгинская, ул. Гурьевская, ул. Инициативная (нечетная сторона с дома №1 по №85 и №87а, четная сторона с дома №2 по №88), ул. Рекордная, ул. Уральская (четная сторона с дома №2 по №4), пер. Рекордный, пер. Ушакова, пер. Леонова, ул. Смоленская, ул. 40 лет Октября, ул. Александрова, ул. Каркасная, ул. Металлистов, ул. Спартака (четная сторона с дома №2 по №12, нечетная сторона с дома №3 по дом №7), ул. Халтурина, 3а, ул. Металлистов, ул. Варшавская.