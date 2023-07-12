Кузбассовцам напомнили правила безопасности в местах массового скопления людей

Фото: пресс-служба АПК.

Жителям Кузбасса напомнили простые правила безопасности в местах массового скопления людей.

Находясь в торговых центрах, парках и других многолюдных местах, необходимо обращать внимание на бесхозные предметы, коробки, сумки, особенно, если они пахнут бензином или издают звук (например, похожий на тиканье часов).

Обнаружив такой предмет, стоит немедленно отойти от него на 200-300 метров, сообщить об опасности окружающим и позвонить по телефонам спецслужб. Ни в коем случае нельзя самостоятельно проверять опасную находку, пользоваться вблизи мобильными телефонами, а также перерезать провода и веревки, находящиеся вблизи.

Нужно действовать без паники и самонадеянности. Предотвратить угрозу могут только профессионалы!