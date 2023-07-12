В Кемерове ГИБДД проведет рейд среди электросамокатчиков и велосипедистов

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 12 июля, в Кемерове пройдут массовые проверки среди мотоциклистов, велосипедистов и электросамокатчиков. Об этом предупредили в городской ГИБДД.

Рейдовые мероприятия направлены на профилактику нарушений среди этой категории. Проверки будут проведены в разных районах города при участии инспекторов ГИБДД и ПДН.

В ведомстве отметили, что наиболее частые нарушения – это передвижение на электросамокатах вдвоем, что запрещено ПДД, а также проезд через дорогу (по правилам пересекать проезжую часть необходимо пешком).

За нарушение Правил дорожного движения для велосипедистов и водителей СИМ предусмотрен штраф до 800 рублей. Если водители нетрезвы, то сумма штрафа возрастет до 1000-1500 рублей.

- Уважаемые водители мото-, велотранспорта, СИМ, а также родители несовершеннолетних любителей покататься, прежде чем выезжать на дорогу и позволять это делать детям, ознакомьтесь с Правилами дорожного движения. Ответственное отношение и законопослушное поведение на дороге сохранит ваше здоровье, а возможно и жизнь! – сказал заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.