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НовостиОбщество12 июля 2023 3:59

Администрация кузбасского города выплатит почти 300 тысяч рублей за упавшее на машины дерево

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд обязал администрацию Мариинска возместить ущерб, причиненный собственникам трех автомобилей из-за падения дерева. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

9 октября 2022 года в одном из дворов на парковку упало сухое дерево. Оно задело три автомобиля: LADA Vesta, NISSAN Sentra и LADA Priora. Владельцы поврежденных машин обратились в администрацию и управляющую компанию, чтобы им возместили ущерб, однако этого сделано не было и тогда автолюбители пошли в суд.

Администрация Мариинского муниципального округа настаивала на том, что в день, когда свалилось дерево, дул сильный ветер, что считается обстоятельством непреодолимой силы.

Однако суд установил, что причиной ЧП стал надлежащий уход за зелеными насаждениями администрацией. В результате мэрию обязали выплатить суммы причиненного ущерба и понесенные судебные расходы владельцам трех автомобилей - всего около 285 тысяч рублей.