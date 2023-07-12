Праздничный салют озарит небо Новокузнецка

Праздничный салют прогремит в Новокузнецке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 14 июля, вечером в Новокузнецке прогремит праздничный салют в честь Дня металлурга. Салют запустят со стороны Запсиба. Он будет длиться порядка 10 минут.

В этот день с самого утра новокузнечан ждет разнообразная праздничная программа.

- В 10.00 в Саду металлургов для детей и родителей будет работать анимационная программа с участием любимых мультипликационных героев. В 20.00 на площади общественных мероприятий Заводского района планируется начало концерта с местными музыкальными группами. Для горожан и гостей прозвучит популярная музыка, рок-произведения и шедевры классической музыки, - сообщили в мэрии Новокузнецка.