В Кемерове с начала года привлекли к ответственности более 80 таксистов

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С начала 2023 года в Кемерове привлечено к ответственности более 80 водителей легковых такси, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, а также внесших изменения в конструкцию своих авто. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

В Кемерове инспекторы регулярно проводят проверки, направленные на выявление нарушений в области перевозок пассажиров легковыми такси. Поводом для рейдов стали участившиеся случаи ДТП, совершенных как по вине водителей такси, так и с их участием.

Кроме того, Госавтоинспекция направила информационное письмо в региональное Министерство транспорта о применении мер воздействия к водителям такси, которые не прошли медосмотр перед работой, а также не имеют документов о прохождении технического осмотра автомобилей.

Напомним, что за незаконную предпринимательскую деятельность водителям нелегального такси грозит штраф от 500 до 2000 рублей (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). Штрафы за отсутствие путевой документации значительно выше: для индивидуальных предпринимателей и юрлиц - 30 000 рублей, должностных лиц – 5 000 рублей, для водителей – 3 000 рублей.

- Уважаемые жители, пользуйтесь услугами только легального перевозчика. При посадке вы можете потребовать от водителя такси предоставить вам разрешение на осуществление данной деятельности, - отметил заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.