Новый концертный зал на колесах скоро отправится по кузбасским селам и деревням

Новый Дворец культуры поступил в Кузбасс.

Второй в этом году автоклуб поступил в Кузбасс по нацпроекту «Культура». Скоро концертный зал отправится в творческое путешествие по селам и деревням региона.

Передвижной культурный центр на базе фургона «Газель» запросто может превратиться в концертный зал или кинотеатр. Автоклуб оснащен современным световым и звуковым оборудованием, видеопроектором, экраном и складными лавочками для зрителей. Настоящий дворец культуры на колесах будет служить жителям Промышленновского округа.

На первые гастроли передвижная концертная площадка отправится уже в понедельник, 17 июля. Праздник ждет жителей в деревне Прогресс.

- Здесь наши танцоры, музыканты, чтецы дадут полноценный концерт в рамках Всекузбасского дня фольклора и традиций и Единого дня фольклора в России. Зрителями мероприятия станут около более 250 жителей отдаленной деревни, - рассказали «Комсомолке» в администрации Промышленновского района.

По мнению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, поставка автоклубов в отдаленные территории – часть федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

- Очень важно, что жизнь даже в самых отдаленных сельских уголках становится насыщенной и интересной, - подчеркнул Сергей Цивилев.