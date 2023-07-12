В Кемерове будет запрещена парковка на дороге-дублере Притомского проспекта

Дорогу перекроют в связи с проведением финала Кубка России по пляжному волейболу. Фото - администрация Кемерово.

В Кемерове с 20.00 12 июля до 21.00 16 июля будет ограничена парковка на дороге-дублере проспекта Притомского напротив Московской площади.

Причиной временного перекрытия дороги стало проведение финала Кубка России по пляжному волейболу. Центральным кортом и кортом №2 станет Московская площадь (Притомский проспект, 12/1) и волейбольная площадка около Ледового дворца «Кузбасс» (Притомский проспект, 12).

Напомним, что соревнования начнутся 13 июля в девять утра. А вечером в воскресенье, 16 июля, состоятся финалы среди женщин и мужчин. В борьбе за престижный трофей принимают участие клубные команды из разных частей Российской Федерации. Общий призовой фонд соревнований составляет шесть миллионов рублей, из которых победители получат по 600 тысяч.