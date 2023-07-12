В страшном ДТП в Иркутской области погибли тренер и спортсменка из Новокузнецка

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В страшном ДТП в Иркутской области погибли тренер и его воспитанница из Новокузнецка. Об этом сообщили в федерации велосипедного спорта Кемеровской области.

Авария произошла 8 июля на трассе Р-255. Автомобиль Nissan Pathfinder, в котором спортсмены-велосипедисты возвращались с соревнований, столкнулся с рейсовым автобусом. Молодой тренер Никита Кучер и его 14-летняя воспитанница Мария Скворцова скончались на месте. Другим пассажирам – в автобусе их было 47 человек - удалось выжить.

- Это невосполнимая потеря для всех нас! Федерация велосипедного спорта Кемеровской области молится и скорбит вместе с семьями погибших! – сказано в сообщении федерации.