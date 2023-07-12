В кузбасском моногороде приступили к капремонту важнейшей автомагистрали

В Ленинске-Кузнецком отремонтируют проспект Кирова..

В Ленинске-Кузнецком строители приступили к капитальному ремонту одной из самых протяженных автомагистралей города - проспекта Кирова. Последний раз дорогу обновляли 11 лет назад. Три км дороги приведут в порядок к началу осени.

На реконструкцию проспекта Кирова из областного бюджета по программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс» инвестировано 330 млн рублей. Дорогу отремонтируют от пересечения проспекта с улицей Суворова до пересечения с улицей Васильева. Ширина дорожного полотна на разных участках составляет от 15 до 18 метров.

- Вместе с проезжей частью строители обновят технический и пешеходный тротуары, заменят бордюрное ограждение, отремонтируют съезды, - сообщили «Комсомолке» в правительстве Кузбасса.

По мнению Сергея Цивилева, ремонта проспекта Кирова горожане, судя по обращениям в соцсетях, действительно давно ждали.

- Приоритет нашей работы по всему региону - обеспечение комфорта и безопасности кузбассовцев. Во многом это зависит именно от состояния дорог. До завершения дорожного сезона прилагаем максимум усилий, чтобы привести в порядок все запланированные в этом году дорожные объекты, - отметил губернатор Кузбасса.