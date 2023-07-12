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НовостиПроисшествия12 июля 2023 6:51

Самолет Новокузнецк – Москва вынужденно сел в Новосибирске из-за попавшей в фюзеляж птицы

На борту находились 156 пассажиров
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сегодня, 12 июля, самолет, выполнявший рейс из Новокузнецка в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

По предварительным данным, воздушное судно Аэробус А321 авиакомпании «Аэрофлот» около 09.00 приземлилось в аэропорту Новосибирска. Причиной незапланированной посадки стало попадание птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты. На борту самолета находились 156 пассажиров, из них 13 детей. Посадка прошла благополучно, сообщили в прокуратуре.

Сейчас в новокузнецком аэропорту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.