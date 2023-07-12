В поселке Дуброво на востоке Кузбасса впервые появилась мобильная связь «Ростелекома»

Фото: пресс-служба "Ростелеком".

В Кузбассе продолжают строить инфраструктуру мобильной связи «Ростелекома» в небольших поселениях. Дуброво стал уже 45-м в списке территорий на карте цифрового покрытия по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Благодаря этому около 200 жителей этого поселка впервые вышли в онлайн: теперь они общаются в мессенджерах, скачивают приложения на смартфоны, смотрят видео.

Инфраструктура проектируется с учетом пиковых нагрузок, поэтому жители Дуброво смогут стабильно выходить в Сеть даже во время одновременного подключения сотен гаджетов во всем поселке.

- Сегодня доступ к современным решениям и услугам является жизненной необходимостью. При этом городские абоненты уже плотно интегрированы в онлайн среду, а в небольших пунктах только начинают осваивать новые технологии. Благодаря программе понятие цифрового неравенства постепенно уходит в прошлое и жители даже самых отдаленных территорий получают возможность заметно улучшить качество жизни, - отметила глава Прокопьевского муниципального округа Наталья Шабалина.

В Кузбассе до конца 2023 года современная связь появится у жителей еще 19 региональных территорий - «Ростелеком» обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет и мобильный доступ там, где проживают от 100 до 500 человек. Строительство ведется одновременно по всей стране в рамках единой программы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.