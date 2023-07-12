Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 6:59

Сельское хозяйство Кузбасса ждет внедрение искусственного интеллекта

Кемеровская область вошла в число 17 регионов-участников пилотного проекта по агроскаутингу
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В сельское хозяйство Кузбасса внедряют искусственный интеллект.

В сельское хозяйство Кузбасса внедряют искусственный интеллект.

В Кузбассе искусственный интеллект внедряют в технологии сельского хозяйства. Регион вошел в число участников российского пилотного проекта по агроскаутингу.

Проект даст возможность сформировать цифровую карту сельхозземель с указанием состояния почвы, содержания в ней питательных веществ, а также метеоусловий за период вегетации. Информация будет детально сверена с получаемыми с космических спутников данными и фактическим состоянием полей.

- На основе этих данных искусственный интеллект будет мониторить процесс выращивания различных культур, - пояснили «Комсомолке» в правительстве Кузбасса.

Онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта поможет аграриям своевременно оценивать ситуацию на полях, выращивать урожай с меньшими затратами и предотвращать возможные потери.

Благодаря проекту в регионе обследуют более 1 600 полей в 17 муниципалитетах. В научной работе участвуют и студенты-волонтеры. В Кузбасской сельхозакадемии уже создан специальный студотряд.

- Искусственный интеллект позволит аграриям определить места, наиболее подходящие для сева конкретных культур. В результате все это позволит выращивать хорошие урожаи и максимально обеспечить регион собственным продовольствием, - отметил губернатор Сергей Цивилев.