Сельское хозяйство Кузбасса ждет внедрение искусственного интеллекта

В сельское хозяйство Кузбасса внедряют искусственный интеллект.

В Кузбассе искусственный интеллект внедряют в технологии сельского хозяйства. Регион вошел в число участников российского пилотного проекта по агроскаутингу.

Проект даст возможность сформировать цифровую карту сельхозземель с указанием состояния почвы, содержания в ней питательных веществ, а также метеоусловий за период вегетации. Информация будет детально сверена с получаемыми с космических спутников данными и фактическим состоянием полей.

- На основе этих данных искусственный интеллект будет мониторить процесс выращивания различных культур, - пояснили «Комсомолке» в правительстве Кузбасса.

Онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта поможет аграриям своевременно оценивать ситуацию на полях, выращивать урожай с меньшими затратами и предотвращать возможные потери.

Благодаря проекту в регионе обследуют более 1 600 полей в 17 муниципалитетах. В научной работе участвуют и студенты-волонтеры. В Кузбасской сельхозакадемии уже создан специальный студотряд.

- Искусственный интеллект позволит аграриям определить места, наиболее подходящие для сева конкретных культур. В результате все это позволит выращивать хорошие урожаи и максимально обеспечить регион собственным продовольствием, - отметил губернатор Сергей Цивилев.