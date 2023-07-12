В Кузбассе растет социальный бизнес.

В Кузбассе растет социальный бизнес. Статус социального предприятия в этом году в регионе получили 186 компаний.

- Рост социального бизнеса в регион во многом связан с серьезными мерами господдержки. Ведь социальные предприниматели могут претендовать на получение грантов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, - рассказали «Комсомолке» в правительстве Кузбасса.

В этом году региональная комиссия первыми рассмотрела заявки от индивидуальных предпринимателей-инвалидов, работающих в одиночку. Среди них - основатель спортивного проекта на кемеровской Лесной Поляне Иван Биляк. Его идея поможет создать детям жилого района комфортные, безопасные и доступные условия для регулярных тренировок.

- Малый бизнес стал новым драйвером развития нашей экономики. Особое внимание уделяем социальному предпринимательству - оно направлено на решение социальных вопросов, повышение качества жизни кузбассовцев. Правительство Кузбасса готово оказывать таким компаниям необходимую поддержку, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, заявки на вступление в реестр принимает Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства г. Кемерово (Центр инноваций социальной сферы). Подробную информацию можно узнать на сайте или по телефонам: 8 (384-2) 75-55-89, 8-951-613-36-31.