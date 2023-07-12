Мэр Кемерова рассказал о ремонте Университетского моста после перекрытия

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисиимова.

В Кемерове ремонт Университетского моста вступил в новую фазу после частичного перекрытия. О ходе работ рассказал в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Анисимов.

После того, как ночью в пятницу движение по двум полосам моста закрыли, строители смогли приступить к новым видам работ. Сейчас они занимаются фрезерованием асфальтобетонного покрытия на самом мосту и подходах к нему.

- По левой стороне ведется демонтаж мостового полотна, замена болтов. По правой - подготовка к бетонированию консольной части. Уже готовы арматурный каркас и закладные под перильные ограждения. Впереди - ремонт шкафных стенок, - сообщил мэр.

Напомним, что ранее работы велись в подмостовом пространстве и на тротуарах, которые были полностью закрыты для пешеходов.