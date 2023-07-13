18-летнего кемеровчанина оштрафовали за пост в соцсетях

Фото: Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области

В Кемерове 18-летнего парня оштрафовали за публичное демонстрирование нацистской символики. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного пресс-центра судов региона.

Во время мониторинга соцсетей сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области увидели, что пользователь разместил на своей странице изображения нацистской символики, а также символики, очень схожей с нацистской. Своими действиями молодой человек нарушил Федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

На юношу был составлен административный протокол. Кемеровчанин раскаялся и признал свою вину.

Рудничный районный суд Кемерова признал молодого человека виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа.