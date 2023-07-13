В Кузбассе пропала невысокая женщина в оранжевой футболке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Новокузнецком районе пропала без вести 71-летняя Людмила Ивановна Ломакина (Суркова). Ориентировку с приметами женщины разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

12 июля женщина ушла из дома в селе Сосновка и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 155 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые.

Пенсионерка была одета в оранжевую футболку и коричневые штаны в клетку, на ногах были шлепанцы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.