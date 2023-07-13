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НовостиОбщество13 июля 2023 4:13

В Кемерове почти на месяц ограничат движение на участке проспекта Октябрьского

От Центрального проезда до Перинатального центра
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове с 17 июля ограничат движение на участке проспекта Октябрьского от Центрального проезда до Перинатального центра. Об этом предупредили в городской администрации.

Перекрытие дороги связаны с запланированным капитальным ремонтом участка водопровода.

Работы продлятся до 14 августа.

Ограничения не повлияют на путь следования общественного транспорта. Без изменений останутся и остановки.

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Водителей попросили обращать внимание на установленные знаки и составлять маршрут движения с учетом дорожной ситуации.