В Кемерове почти на месяц ограничат движение на участке проспекта Октябрьского

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове с 17 июля ограничат движение на участке проспекта Октябрьского от Центрального проезда до Перинатального центра. Об этом предупредили в городской администрации.

Перекрытие дороги связаны с запланированным капитальным ремонтом участка водопровода.

Работы продлятся до 14 августа.

Ограничения не повлияют на путь следования общественного транспорта. Без изменений останутся и остановки.

Фото: администрация г. Кемерово.

Водителей попросили обращать внимание на установленные знаки и составлять маршрут движения с учетом дорожной ситуации.