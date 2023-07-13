Следком Кузбасса начал проверку о невыплате зарплаты на трех угольных предприятиях

Следком начал проверку трех кузбасских угольных предприятий. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении трех угольных компаний Кузбасса СУ СК России по Кемеровской области начало доследственную проверку о невыплате работникам заработной платы.

Поводом для проверки, как рассказали в кузбасском Следкоме, стали тревожные сообщения в СМИ.

- В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в средствах массовой информации. По результатам проверки сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в силовом ведомстве региона.

Известно, что хозяином всех трех угольных компаний - ООО «Угольэкспорттрейд», ООО «Кузнецкжелдортранс» и ООО «Уголь» - является бизнесмен Сергей Кравченко. С 2013 года он находится в розыске по делу о преднамеренном банкротстве «Инвестиционной лесопромышленной компании». Сейчас, по сообщениям кузбасских СМИ, Кравченко живет в Лондоне.

По словам бывшей работницы ООО «Угольэкспорттрейд» Елены Сонниковой, через несколько месяцев после ее трудоустройства выплаты заработной платы начали сильно задерживать.

- В мае текущего года я решила уволиться, но на сегодняшний день получила деньги лишь за неполный апрель. В целом не выплатили 62 тысячи рублей. Свою зарплату сейчас ожидают еще 20 бывших сотрудников угольной компании, - уточнила Елена Сонникова.