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НовостиОбщество13 июля 2023 4:37

Следком Кузбасса начал проверку о невыплате зарплаты на трех угольных предприятиях

Их хозяин уже десять лет живет за границей
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Следком начал проверку трех кузбасских угольных предприятий.

Следком начал проверку трех кузбасских угольных предприятий.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении трех угольных компаний Кузбасса СУ СК России по Кемеровской области начало доследственную проверку о невыплате работникам заработной платы.

Поводом для проверки, как рассказали в кузбасском Следкоме, стали тревожные сообщения в СМИ.

- В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в средствах массовой информации. По результатам проверки сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в силовом ведомстве региона.

Известно, что хозяином всех трех угольных компаний - ООО «Угольэкспорттрейд», ООО «Кузнецкжелдортранс» и ООО «Уголь» - является бизнесмен Сергей Кравченко. С 2013 года он находится в розыске по делу о преднамеренном банкротстве «Инвестиционной лесопромышленной компании». Сейчас, по сообщениям кузбасских СМИ, Кравченко живет в Лондоне.

По словам бывшей работницы ООО «Угольэкспорттрейд» Елены Сонниковой, через несколько месяцев после ее трудоустройства выплаты заработной платы начали сильно задерживать.

- В мае текущего года я решила уволиться, но на сегодняшний день получила деньги лишь за неполный апрель. В целом не выплатили 62 тысячи рублей. Свою зарплату сейчас ожидают еще 20 бывших сотрудников угольной компании, - уточнила Елена Сонникова.