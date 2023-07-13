14 июля инспекторы ГИБДД проведут рейды на кемеровских дорогах

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 14 июля, в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Рейды будут направлены на пресечение нарушений по перевозке детей, а также на поиски пьяных водителей.

В Госавтоинспекции напомнили, что дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, на заднем – штатными ремнями безопасности. Штраф за данное нарушение составляет три тысячи рублей.

Для водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, предусмотрена ответственность в виде 30 тысяч рублей штрафа и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. Нетрезвым водителям, которые на момент задержания уже были лишены прав за пьяную езду, грозит уголовная ответственность.

- Уважаемые водители, соблюдение ПДД – ваша прямая обязанность. Ответственное отношение к процессу вождения поможет обезопасить не только вас, но и других участников дорожного движения, - сказал Начальник ОГИБДД г. Кемерово Александр Родыгин.