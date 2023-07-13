В Новокузнецке начался капремонт поликлиники кузбасского кардиодиспансера

Медучреждения Кузбасс приводят к единому стандарту качества.

В Новокузнецке начали ремонт поликлиники филиала кузбасского кардиодиспансера. А в Кузедееве и Артыште близится к завершению реконструкция местных амбулаторий.

В поликлинике кардиодиспансера отремонтируют полы, заменят инженерные коммуникации и реконструируют крыльцо в красной зоне, обустроят пандус.

- Капитальный ремонт врачебной амбулатории в Кузедееве Новокузнецкого района уже близится к завершению. Строители полностью заменили инженерные коммуникации и кровлю, завершили отделочные и общестроительные работы. Заканчивается отделка фасада, устройство крылец и благоустройство территории. Совсем скоро откроется и врачебная амбулатория в поселке Прокопьевского района Артышта. Строители заменили внутренние перегородки, уложили плитку на стены и пол. Сейчас идет замена инженерных коммуникаций и отделочные работы. Учитывая, что врачебная амбулатория обслуживает жителей не только Артышты, но и соседней деревни Дуброво, результат обновления смогут оценить почти 2,5 тысячи человек, в том числе 585 детей, - сообщили «Комсомолке» в Минздраве Кузбасса.

Полным ходом в рамках нацпроекта «Здравоохранение» идет обновление поликлиник в Мысках и Новокузнецке. Началась модернизация стационара Яшкинского филиала Кемеровской городской клинической больницы №4.

- Сейчас работы идут в хирургическом отделении, включающем операционный блок, перевязочные, процедурные кабинеты, палаты, помещения для персонала, сестринский пост. В соответствии с санитарными требованиями строители заменят вентиляционную систему и электропроводку. Больница обслуживает более 32 тысяч человек, в том числе 6 тысяч детей, - сообщили «Комсомолке» в администрации поселка Яшкино.

- Мы разработали единый стандарт ремонта и оснащения, которому будут соответствовать все учреждения первичного звена здравоохранения региона, чтобы жители Кузбасса во всех муниципалитетах имели равные возможности получения качественной медпомощи в комфортных условиях, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.