Владимир Путин присвоил жительнице Кузбасса звание почетного ветеринарного врача России

Почетное звание присвоил Владимир Путин жительнице Кузбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин присвоил почетного звание «Заслуженный врач Российской Федерации» жительнице Кузбасса Ольге Сенафонкиной.

На протяжении долгих лет Ольга Алексеевна отдает себя спасению животных. Собственную работу она выполняет на Промышленновской станции по борьбе с болезнями животных в поселке городского типа Промышленная. Жительница региона уже в течение нескольких десятилетий наблюдает за состоянием поголовья на животноводческих предприятиях района, при этом успевая оказывать помощь животным на индивидуальных подворьях.

- Она настоящий профессионал своего дела, спасает даже, казалось, безнадежных животных. Многие жители Промышленновского района безмерно благодарны Ольге Сенафонкиной за ее чуткость и внимание к животным, - рассказали в администрации Промышленновского района Кемеровской области.