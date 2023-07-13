В Кемерове приостановили матчи Кубка России по пляжному волейболу из-за сильного ветра

Фото: Всероссийская федерация волейбола

В Кемерове приостановили матчи финала Кубка России по пляжному волейболу из-за сильного ветра и дождя. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола.

Сегодня проведение игр было запланировано на двух открытых площадках: рядом со спорткомплексом «Кузбасс-Арена» и на стадионе «Шахтер». В эти минуты должны были проходить игры в группах. Однако в расписание матчей вмешалась непогода. Из-за штормового ветра и дождя с грозой матчи пришлось приостановить.

- Матчи на неопределенное время приостановлены. На город обрушился ураган с грозой и оставил без электричества корты Финала Кубка России, - сообщили в федерации.

На кадрах, снятых у центрального корта, видно, как попадали банеры, работники держат палатку, чтобы она не улетела из-за урагана.

Напомним, что финал Кубка России по пляжному волейболу стартовал в Кемерове 13 июля и будет проходить до 16 июля. В областную столицу приехали сильнейшие спортсмены страны - 32 мужские и 32 женские команды.