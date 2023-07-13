В Кемерове зафиксировано более 20 сигналов об упавших ветках деревьев

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове службы устраняют последствия шквалистого ветра, который обрушился сегодня на город. Об этом сообщили в городской администрации.

- По данным Кемеровской службы спасения на 13:50, зафиксирован 21 сигнал об упавших ветках деревьев. Оперативные службы продолжают объезд по городу, - отметили в ведомстве.

Горожан призвали быть осторожными на улице и не отпускать детей одних. Необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и шатких конструкций.Также рекомендуется убрать вещи с балконов, закрыть окна, автомобиль поставить в гараж.

Телефон диспетчерской Кемеровской службы спасения - 77-05-05, экстренный вызов оперативных служб - 112.