Благоустройство кузбасских парков, скверов и дворов завершат к началу второго осеннего месяца

Кузбасские дворы преображаются на глазах.

Благоустройство кузбасских парков, скверов, дворов завершат к началу октября текущего года. В обновление 317 дворов и 70 общественных пространств инвестировано свыше 1 миллиарда 144 миллионов рублей.

- В Ленинске-Кузнецком благоустройство завершено в четырех дворовых территориях, еще в пяти ведутся работы. Уже обновили сквер на бульваре Химиков, где обустроены пешеходные дорожки и газон, установлено ограждение, скамейки, урны, освещение, высажены яблони и сирени. В Белове этим летом благоустроят сквер на улице Юности, а в сквере школы №19 на улице Гастелло приведут в порядок пешеходную дорожку. В Тяжинском муниципальном округе будут благоустроены две дворовые территории - парк в пгт Тяжинский и сквер в поселке Итатский, - рассказали в пресс-службе АПК.

В Березовском власти города сообщили об обновлении четырех из пяти дворовых территориях:

Во дворах заасфальтированы пешеходные дорожки и отмостки, расширены дворовые проезды, готово озеленение. Продолжается благоустройство площади Волкова: здесь уже замостили пешеходные дорожки, забетонировали основания под детские и спортивные площадки, провели освещение, - уточнили в администрации города.

По словам губернатора Кузбасса, важно, что преображаются именно те объекты, которые больше всего нужны людям.

- Жители региона сами решают, какой парк или сквер необходимо благоустроить, - отметил Сергей Цивилев.