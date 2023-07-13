Второй этап реконструкции левобережной дамбы Томи в районе Чебал-Су начался в Кузбассе

Второй этап левобережной дамбы Томи начался на юге Кузбасса.

Второй этап реконструкции левобережной дамбы Томи в районе Чебал-Су начался в Междуреченске. Дамбу построят в 2025 году.

Первый этап реконструкции дамбы завершен в минувшем году. На участке протяженностью свыше полутора километров специалисты увеличили ширину гребня до шести с половиной метров, укрепили верхний откос, обустроили водопропускные сооружения и установили контрольно-измерительную аппаратуру. На втором этапе протяженность участка дамбы составит почти два с половиной километра, сообщили «Комсомолке».

В 2023 году планируется выполнить устройство временной дороги, выемку грунта под уступы в теле существующей дамбы и сформировать само тело искусственного сооружения.

- Дамба позволит избавить местных жителей от половодья и паводков, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.