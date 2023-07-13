Известная артистка «Лицедеев» набирает курс в кузбасском филиале РГИСИ

Лучшая колунесса страны научит кузбасских талантов эстрадному искусству.

В Кемеровском филиале Российского государственного института сценических искусств проходят вступительные творческие испытания для абитуриентов эстрадного отделения. Свой курс набирает Елена Садкова, которая долгое время служила в театре «Лицедеи». 12 абитуриентов будут учиться у нее по специальности «Артист эстрады» и шесть ребят по направлению «Режиссер эстрады».

Елена Садкова известна еще и как соавтор и исполнитель всемирно известного спектакля «Семьянюки», создатель театра «Семьянюки» и авторского театрального проекта «Карусель». Сейчас она успешно преподает на кафедре эстрадного искусства и музыкального театра РГИСИ, а также учит актерскому мастерству детей в театральных школах.

- Это уникальная возможность для наших детей - учиться такому редкому виду актерского мастерства, как театральная клоунада. Сейчас Елена Садкова проводит консультации и пробы, по результатам которых отберет будущих студентов своего курса, - рассказала «Комсомолке» директор Кемеровского филиала РГИСИ Марина Межова.