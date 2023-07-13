Жизнь или телефон: В Кузбассе задержали опасного рецидивиста

Кузбасские полицейские по горячим следам задержали опасного рецидивиста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове полицейские поймали рецидивиста, напавшего с ножом и перцовым баллончиком на местного жителя. Злоумышленник потребовал отдать ему сотовый телефон. Горожанин, опасаясь за свою жизнь, выполнил требование, после чего налетчик скрылся.

Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кемеровской области, грабителя задержали по горячим следам.

- Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний местный житель. Оперативники изъяли у него нож, который тот использовал для устрашения жертвы. Похищенное имущество злоумышленник продал прохожему, вырученные денежные средства потратил, - уточнили в силовом ведомстве региона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Согласно санкциям статьи злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.