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13 июля 2023 12:24

В Ленинске-Кузнецком шторм повредил крышу Дворца спортивной гимнастики

Доступ к зданию временно закрыт
Сергей БАБАНАКОВ
В Ленинске-Кузнецком ветер повредил крышу Дворца спортивной гимнастики.

В Ленинске-Кузнецком ветер повредил крышу Дворца спортивной гимнастики.

Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Днем 13 июля в городе Ленинск-Кузнецкий сильный ветер сорвал железные листы с крыши Дворца спортивной гимнастики на улице Ленина.

Ухудшению погоды предшествовала 30-градусная жара. Начавшийся после ливень сопровождался грозой и сильным ветром. По всему городу ломало деревья, опрокидывало урны и т.д.

Но самый заметный урон понес Дворец спортивной гимнастики: с его кровли сорвало несколько листов металлопрофиля, частично сбросив на землю.

К счастью, в ЧП никто не пострадал. Здание обнесли сигнальной лентой. Предстоит уточнить причиненный ущерб и провести ремонт крыши.

Добавим, что из-за шторма пришлось частично поменять схему движения общественного транспорта, идущего через город Полысаево: там упавшие ветки повредили провода над дорогой.