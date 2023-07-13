В Ленинске-Кузнецком шторм повредил крышу Дворца спортивной гимнастики

В Ленинске-Кузнецком ветер повредил крышу Дворца спортивной гимнастики. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Днем 13 июля в городе Ленинск-Кузнецкий сильный ветер сорвал железные листы с крыши Дворца спортивной гимнастики на улице Ленина.

Ухудшению погоды предшествовала 30-градусная жара. Начавшийся после ливень сопровождался грозой и сильным ветром. По всему городу ломало деревья, опрокидывало урны и т.д.

Но самый заметный урон понес Дворец спортивной гимнастики: с его кровли сорвало несколько листов металлопрофиля, частично сбросив на землю.

К счастью, в ЧП никто не пострадал. Здание обнесли сигнальной лентой. Предстоит уточнить причиненный ущерб и провести ремонт крыши.

Добавим, что из-за шторма пришлось частично поменять схему движения общественного транспорта, идущего через город Полысаево: там упавшие ветки повредили провода над дорогой.