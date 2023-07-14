В Кемерове пропал 77-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропал без вести 77-летний Геннадий Иванович Макарухин. Поисками мужчины занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Пенсионер 13 июля ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Сообщается, что мужчина среднего роста (170 см), нормального телосложения, у него седые волосы, карие глаза.

Когда пожилого человека видели в последний раз, на нем были коричневая куртка, темно-синяя рубашка в клетку, синие джинсы, черные туфли.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении кемеровчанина или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.