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НовостиПроисшествия14 июля 2023 1:44

В Кемерове пропал 77-летний мужчина

13 июля он ушел из дома в неизвестном направлении
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропал без вести 77-летний Геннадий Иванович Макарухин. Поисками мужчины занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Пенсионер 13 июля ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Сообщается, что мужчина среднего роста (170 см), нормального телосложения, у него седые волосы, карие глаза.

Когда пожилого человека видели в последний раз, на нем были коричневая куртка, темно-синяя рубашка в клетку, синие джинсы, черные туфли.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении кемеровчанина или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.