Более трех тысяч кузбассовцев обратились за медпомощью по поводу бешенства с начала года

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За полгода в больницы Кузбасса по поводу укусов и оцарапывания животными обратилось 3 667 человек, в том числе 1 200 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Большинство людей пострадали от собак - 74,14% (2 719 случаев от общего количества). Кроме того, 57 кузбассовцам пришлось ехать в больницы после неудачных встреч с дикими животными.

В Роспотребнадзоре призвали жителей быть особенно осторожными в летний период, когда многие жители выезжают на дачу или на природу, ведь в России продолжает оставаться нестабильной ситуация по бешенству среди животных.

Чтобы не быть укушенным и не заразиться этой болезнью (она передается и через слюну), стоит соблюдать простые правила. Во-первых, нужно избегать контактов с дикими животными. Встретив в лесу барсука, белочку или лисицу, не надо их гладить и кормить.

Во-вторых, необходимо соблюдать правила содержания домашних животных: ежегодно прививать питомцев от бешенства, не разрешать им контактировать с бездомными животными, обращаться к ветеринарам при любом заболевании.

- Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте животное для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего уголовную ответственность за нарушение Правил содержания животных, - отметили в ведомстве.

В-третьих, специалисты советуют не гладить бездомных собак и кошек - они могут быть больны.

В случае если потенциально больное животное укусило, поцарапало или обслюнявило человека, нужно промыть место мыльным раствором в течение 15 минут, затем водопроводной водой, обработать раствором перекиси водорода, а края раны 5-процентной настойкой йода. После этого необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.