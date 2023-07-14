«Проложено 8 км кабеля, ведется монтаж светильников»: мэр Кемерова рассказал о строительстве освещения на улице Терешковой

Фото: администрация г. Кемерово.

В ходе строительства нового освещения на улице Терешковой строители уже проложили восемь километров электрического кабеля, залили 250 фундаментов, установили 186 силовых опор, а также начали монтаж светодиодных светильников и оборудования. Об этом сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

Сейчас установка новых опор ведется по четной стороне шоссе Леонова от улицы Тухачевского в сторону аэропорта. Чтобы освещение на этом участке не пропало, перед тем как демонтировать старые столбы по нечетной стороне, рабочие переподключат существующие сети на новые.

Следующий этап работ - строительство новых трансформаторных подстанций – планируется начать в августе.

Напомним, что строительство линии освещения ведется на участке Терешковой от проспекта Химиков до аэропорта.