МТС на треть увеличила скорость мобильного интернета в Новокузнецке

Фото: филиал ПАО «МТС» в Кемеровской области.

Рост скорости мобильного интернета зафиксирован в центре города, в многоэтажных спальных районах, и частном секторе, дачном пригороде, на городских пляжах и в популярных местах отдыха на открытом воздухе. В особенности – в Саду Металлургов, ПКиО имени Гагарина, сквере Ермакова, на площади Общественных мероприятий и в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Связь улучшилась в спортивных сооружениях, таких, как стадион «Металлург», и в торгово-развлекательных центрах, в частности, в ТРЦ «Планета».

Скорость передачи данных достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть новокузнечане могли комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы экосистемы МТС. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в 3G.

«Новокузнецк – самый большой по площади и равнозначный по численности населения областной столице город, крупный промышленный центр и ядро южной агломерации. Перераспределение частот дало возможность быстро и ощутимо усилить сеть LTE на больших территориях, в том числе в жилых кварталах и на магистралях, соединяющих удаленные районы города. Скорость мобильного интернета выросла, в том числе, на территории социальных объектов с высокой посещаемостью: в больницах, спортивных комплексах, на авто и ж/д вокзале», — говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

В феврале МТС перевела часты 3G в LTE в Шерегеше, в апреле – в Междуреченске. До конца лета рефарминг планируется провести в Кемерове.