В кузбасском городе из горящей многоэтажки спасли 15 человек

Ночью в Киселевске сотрудники МЧС Кузбасса спасли во время пожара 15 человек. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в пятиэтажке на улице Гагарина. Сигнал о возгорании поступил в оперативную службу в 00.19. Кода на место пожара прибыли первые спасатели, горела квартира на втором этаже, из задымленного подъезда эвакуировались 40 жильцов.

- В ходе разведки огнеборцы обнаружили двоих пострадавших, их вывели из задымленного помещения и передали медикам, - рассказали в МЧС Кузбасса, отметив, что еще 15 человек были выведены с использованием специальных спасательных устройств - им помощь врачей не потребовалась.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. К тушению привлекались 18 человек и 5 единиц техники.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.