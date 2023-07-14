Пять лет условно дали директору Кузбасского центра гигиенического обучения

В Кузбассе за взятку осудили начальника регионального гигиенического центра обучения Фото: Даниил ОПАРИН

Директора Кузбасского центра гигиенического обучения Евгения Окса признали виновным в даче крупной взятки. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и к 2,6 миллиона рублей штрафа.

Об этом сообщили в пятницу, 14 июля, в пресс-службе следственного управления СУ СК РФ по Кемеровской области.

- Следствием и судом установлено, что с июня 2022-го по январь текущего года директор Кузбасского центра гигиенического обучения поэтапно передавал руководителю управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кузбассу и бывшему начальнику юридического отдела регионального Роспотребнадзора за покровительство деятельности его организации вознаграждение от 100 до 300 тысяч рублей. Общая сумма взятки составила 1 миллион 300 тысяч рублей, - рассказали в кузбасском Следкоме.

В ведомстве добавили, что с целью обеспечения исполнения приговора суда на имущество и денежные средства Евгения Окса наложен арест на общую сумму более 5,5 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследовано и в отношении взяткополучателей. Сейчас оно в суде на стадии рассмотрения по существу.