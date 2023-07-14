В Кузбассе создадут три образовательных кластера.

Более 110 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов вложат в создание трех кузбасских образовательных кластеров «Гостеприимный Кузбасс», «Педагогическая фабрика» и «Кузбасс безопасный». Кластеры реализуют рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Образование».

В структуру «Педагогической фабрики» кроме базовой организации - Кузбасского педагогического колледжа - войдут Анжеро-Судженский, Мариинский и Беловский педагогические колледжи. Кластер «Гостеприимный Кузбасс» на базе Новокузнецкого торгово-экономического техникума образуют Новокузнецкий техникум пищевой промышленности, Осинниковский политехнический техникум, Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания, социальные партнеры, бюджетное учреждение «Комбинат питания», муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие Новокузнецкого городского округа. К проекту «Кузбасс безопасный» на базе Сибирского политехнического техникума привлекут Юргинский технологический колледж имени Павлючкова, Анжеро-Судженский политехнический колледж, Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий, Кузбасское линейное управление МВД РФ на транспорте и Кемеровскую службу спасения, - рассказали «Комсомолке» в региональном Правительстве.