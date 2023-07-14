Кемеровчанка поверила во взлом на Госуслугах и лишилась 1,8 млн рублей

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кемерове 61-летняя женщина пострадала от действий мошенников. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

На сотовый телефон горожанки позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что ее личный кабинет в госуслугах взломан. Мужчина убедил женщину, что преступники запросили справки об ее доходах и собираются взять кредит на ее имя. Второй подключившийся к «разводу» «специалист» сказал, что совместно с полицией пытается поймать мошенников и предложил нашей землячке принять участие в «спецоперации». При этом отказаться женщина не могла – мужчина пригрозил ей ответственностью.

Горожанке сказали втайне от родственников и знакомых взять кредит, обналичить его «для проведения следственных мероприятий», а затем зачислить на другой счет и перевести по указанным реквизитам. Женщина выполнила все указания и перевела мошенникам в общей сложности 1,8 млн рублей.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.