Почем в Кузбассе курица, рыба и гречка со сметаной

В Кузбассе подорожали продукты. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В июне все товары и услуги в Кузбассе, сравнивая с показателями аналогичного периода прошлого года, прибавили в цене почти на 3%, с мая цены выросли на 0,29%.

Как сообщили в Кемеровостате, курица за год подорожала на 5,22%, а за месяц и на 10,6%, рыба - на 21% за год и на 4,5% за месяц, яйца - на 5,3% за год, но за месяц подешевели на 2,7%.

- Снижение цен зафиксировано в регионе на подсолнечное масло - на 17,8% за год и на 4% за месяц, на сметану - год на 6,6% и на 2,8% за месяц. Гречка подешевела за год наполовину, а вот за месяц наоборот подорожала на 2,65%. Подобная ситуация и с картошкой, которая за год снизилась в цене на 57%, а за месяц подорожала на 1%, - уточнили в Федеральной службе государственной статистики по Кемеровской области.