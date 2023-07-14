Названы самые популярные вакансии в РХК

Фото: пресс-служба ОАО Россельхозбанк.

Эксперты платформы по образованию и трудоустройству в сельском хозяйстве «Я в Агро», созданной Россельхозбанком, провели исследование рынка труда в рыбохозяйственном комплексе и пришли к выводу, что самыми популярными профессиями в сегменте являются рыбовод (35% вакансий) и обработчик рыбы (28%) и рыбак прибрежного лова (10%).

Самое большое количество объявлений о работе размещено в Красноярском и Приморском краях. В среднем на одну вакансию приходится по два отклика соискателя.

- Рыбохозяйственный комплекс – специфический сегмент отрасли АПК, где предложение о работе превышало спрос от соискателей. Курс Правительства РФ на развитие РХК меняет текущую ситуацию – появляются новые рыбоводческие компании, официально работающие на рынке, выделение квот на развитие рыбного хозяйства положительно влияет на рост спроса соискателей, - отмечет директор Центра развития финансовых технологий Елена Батурова.

Широкий спектр возможностей для соискателей в РХК – от дополнительного образования до доступа к вакансиям ведущих компаний отрасли –предоставляет платформа «Я в Агро». По мнению экспертов, в ближайшем будущем благодаря кадровому потенциалу отрасль станет еще более развитой и прибыльной.

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