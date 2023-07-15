В Кузбассе по горячим следам задержали дачного вора-рецидивиста

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Сумма причиненного ущерба составила более 22 тысяч рублей.

В Прокопьевске 50-летний местный житель обнаружил, что кто-то проник на его дачный участок и похитил имущество, в том числе садовый инвентарь, дрель, электроды и металлические изделия. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний земляк потерпевшего. Как выяснилось в ходе расследования, он в ночное время топором разбил окно и проник в дачный домик. Похищенным имуществом вор воспользоваться не успел, так как был задержан. Сейчас ему, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» грозит до шести лет лишения свободы. А украденные вещи возвращены законному владельцу.