Бересту из Кузбасса оценили в Белоруссии

Фото: телеграм-канал Культура Кузбасса

Работы берестяных дел мастеров из Прокопьевска представили на XXXII Международном фестивале «Славянский базар в Витебске».

Выставка «Прокопьевская береста», как уточнило Министерство культуры и национальной политики в своем телеграм-канале, включает 39 ярких работ из муниципальной коллекции в исполнении десяти профессиональных художников декоративно-прикладного искусства.

Произведения прокопьевских умельцев ценятся во все мире. К примеру, работы кузбасских берестянщиков находятся в частных коллекциях и музеях мира: «Русский дом», Япония, «Царицыно»,г.Москва, музее игрушки, г. Сергиев Посад, музеях изобразительного искусства Новосибирска, Кемерово и других российских городов.

Прокопьевские мастера в 2000 году уже получала высокую оценку творчества на IX Международном фестивале «Славянский базар». Тогда в белорусских изданиях о ней писали так: «Это художественное явление современной жизни России, которое не вписывается в привычные рамки стереотипных представлений о развитии ремесел и представляет новую тенденцию - синтез традиционных способов обработки природного материала и современных художественных форм мышления авторов, живущих на рубеже XX-XXI вв».